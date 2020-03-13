Ці та інші імена відомі всім

Жінки здатні змінити хід історії. Журнал Time виділив 100 найвідоміших осіб чарівної статі, які вплинули на події у світі

Проект носить назву «100 жінок року» і покликаний нагадати про осіб, які стали світовими лідерами, письменницями, художницями і так далі з 1920 року по 2019 рік, пише Рoliteka.net.

У список увійшли актриса Мерилін Монро, телеведуча Опра Уїнфрі, письменниця Джоанн Роулінг, дружина президента Жаклін Кеннеді, співачка Мадонна, принцеса Діана, учасниці групи Pussy Riot, художниця Фріда Кало, телеведуча Опра Уїнфрі, екоактивістка Грета Тунберг, колишня прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, співачка Бейонсе та інші.

Покажемо ТОП-5 портретів, які зроблені практично в одному стилі. Для цього спеціально були запрошені художники.

Зазначимо, з 1927 року Time кожен рік вручав премію "Чоловік року", проте у 1990-му вона стала називатися "Людини року".

Жінки прикрашали обкладинку за всю історію видання 11 разів.

Нагадаємо, однією з найпривабливіших жінок досі називають Мерилін Монро.

Зірка завоювала популярність після виходу фільму «В джазі тільки дівчата».

Її стиль, зачіска і манери стали прикладом для наслідування спочатку в США, а тепер у всьому світі.

Раніше повідомлялося, що принцеса Діана загинула 23 роки тому, але подробиці її особистого життя досі турбують прихильників.

Кухар Даррен МакГрейді розповів усе про уподобання Леді Ді в їжі, оскільки майже 15 років він провів на королівській кухні. За його словами, вона обожнювала фарширований перець і могла їсти це блюдо кілька разів в день.

Діана дуже ретельно стежила за раціоном. А коли медики діагностували у неї булімію, то принцеса і зовсім відмовилася від усіх шкідливих продуктів.

Нагадаємо також, що співачка Мадонна зустрічалася з французьким брейкдансером Брахімом Зебой. ЗМІ писали, що вони навіть збиралися одружитися, але, мабуть, не зрослося.

Незважаючи на різницю у віці до 30 років, пара була разом три роки. До речі, Мадонна завжди вибирала собі кавалерів помолодше. Її чоловік Гай Річі був молодший за неї на 10 років, а хлопець Хесус Луса – на 28 років.

Нагадаємо, племінниця принцеси Діани виходить заміж за старого мільйонера: інтимні фото парочки

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