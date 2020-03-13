Відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар похвалилася фігурою в досить відвертому вбранні

Прима-балерина з'явилася в червоній сукні з відвертим декольте і бахромою, пише Рoliteka.net.

Коротке плаття виділило всі достоїнства фігури Кухар: тонку талію і ідеальні стегна. До того ж давши помилуватися стрункими ніжками. Зірка була в пуантах, зігнувши в коліні одну з кінцівок.

Завершувала її образ зачіска з пасмом, що спускається на чоло. Макіяж артистки був з акцентом на червоні губи.

"Не встигли прийти в себе від тривалого туру по Франції, як вже закінчили першу частину туру по Україні...🙈 Шалено вдячна кожному глядачеві за підтримку і за ваші захоплені повідомлення!♥️ Ви — моя мотивація! Вже в квітні зустрінемося з вами знову, стежте за новинами і шукайте своє місто в анонсах! До зустрічі!😘", - підписала фото зірка.

За 19 годин пост зібрав понад 9500 лайків та багато коментарів.

"Катруся, яка ти прекрасна красоточка💖💖💖", "шикарна!", "Клас😍🔥", "Прекрасне", "Ну без словвв🔥🔥", "Ви найкраща!!!! З кращих!!!🌸🌸🌸😘", "Це просто неймовірне фото !!!!! І місце, і артистка 👏", "Була у Львові, тепер чекаю зустрічі у своєму красивому Тернополі😘", "Ви неймовірна! 😘😘😘", "Красиві ніжки ..", "Спасибі Вам !!! Були на Вашому концерті в Києві. Це щось неймовірне !!!! 😍😍😍👏👏👏👏100% віддача глядачеві !!!! непідробні емоції !!!! Дякую Вам за щирість !!! за неймовірно важку праця !!! Ваш успіх-це лише маленька нагорода за ті титанічні зусилля !! Процвітання Вам !!! 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала свою дочку. Балерина присіла на коліна, щоб бути на рівні з дівчинкою. Волосся у Кухар було розпущене. Руками вона тримала ноги дочки. Сама дівчинка стояла з зав'язаним хвостом і білому одязі. Вона фарбувала маму помадою.

"Дівчатка, сьогодні наш день! Правда, син привітав мене з Днем Матері... Так що у кого що, а я святкую два свята))", - написала Катерина.

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