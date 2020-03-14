Актриса Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала, яка у неї розтяжка
Красуня часто публікує фото зі своїх тренувань, пише Politeka.net. Нещодавно вона порадувала шанувальників знімком, як робить шпагат: "Волочкова відпочиває".
Дівчина поклала одну ногу на стілець, а друга була на підлозі. При цьому красуня посміхалася і дивилася в камеру.
Для такого ефектного фото зірка вибрала чорну футболку, і короткі спортивне штани з білими смужками.
Катерина зробила высокий хвіст, спустивши у обличчя декілька пасм. Виглядає вона просто чарівно, а розтяжка гідна захоплення.
В пості зірка розповіла про свої уроки стретчингу.
"«Немає межі досконалості!» 🤸🏼♀️💪🏻", - підписала знімок зірка.
За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Охх ця усмішка 😂", "Я тебе вкраду", "👏Браво Катя!!!!😮👏", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Нікітіна похвалилася розтяжкою і "розставляла свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:
"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.
Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній, її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка.
Раніше повідомлялося, що Катерина Нікітіна опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк.
Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.
«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.
Нагадаємо також, що Катерина Нікітіна вибрала досить відверте вбрання і похвалилася чудовою спортивною фігурою в чорному спортивній білизні леопардових лосинах, що просвічують.
Дівчина танцювала біля жердини на великих підборах і "заводила" свою аудиторію в мережі пікантним танцем з елементами акробатичних трюків.
Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала відмінно на кадрах з відпочинку.
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