Актриса Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала, яка у неї розтяжка

Красуня часто публікує фото зі своїх тренувань, пише Politeka.net. Нещодавно вона порадувала шанувальників знімком, як робить шпагат: "Волочкова відпочиває".

Дівчина поклала одну ногу на стілець, а друга була на підлозі. При цьому красуня посміхалася і дивилася в камеру.

Для такого ефектного фото зірка вибрала чорну футболку, і короткі спортивне штани з білими смужками.

Катерина зробила высокий хвіст, спустивши у обличчя декілька пасм. Виглядає вона просто чарівно, а розтяжка гідна захоплення.

В пості зірка розповіла про свої уроки стретчингу.

"«Немає межі досконалості!» 🤸🏼‍♀️💪🏻", - підписала знімок зірка.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Охх ця усмішка 😂", "Я тебе вкраду", "👏Браво Катя!!!!😮👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Нікітіна похвалилася розтяжкою і "розставляла свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:

"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.

Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній, її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка.

Раніше повідомлялося, що Катерина Нікітіна опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк.

Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.

Нагадаємо також, що Катерина Нікітіна вибрала досить відверте вбрання і похвалилася чудовою спортивною фігурою в чорному спортивній білизні леопардових лосинах, що просвічують.

Дівчина танцювала біля жердини на великих підборах і "заводила" свою аудиторію в мережі пікантним танцем з елементами акробатичних трюків.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала відмінно на кадрах з відпочинку.

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