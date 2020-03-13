Українська співачка MARUV представила скандальний кліп "Сила кицьки", вразивши відвертістю кадрів

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила анонсувати вихід кліпу, який посварив її давніх шанувальників і хейтеров співачки, повідомляє Politeka.

Артистка представила кліп, який став початком нового проекту. Зірка вирішила назвати себе "Шлакоблочина", акцентуючи увагу на тому, що вона нібито насміхається над багатьма темами, а оточенню пора "приймати" гумор, як раніше сама Корсун заявила в Сторі Instagram.

У новому кліпі, знятому в одних рожевих тонах, вона разом з учасницями свого шоу-балету виконувала провокаційні руху, а також використовувала різні відверті пози під час того, як сиділа на підлозі або вигиналася перед дівчатами на четвереньках.

У ролику всі дівчата тверк в мереживній бікіні блідо-рожевого відтінку. Заспівав разом з Ганною також і співак Fearmuch. "Ти куди, пані? Познайомлю твою кицьку зі своїм удавом".

У цілому, весь текст пісні одноманітний і досить відвертий. Також крім провокаційних танців дівчата похвалилися розтяжкою, покрутили обручі і покрутилися біля пухнастих котиків. Користувачі мережі залишилися під бурхливим враженням від побаченого, оскільки представлений ролик є абсолютною протилежністю до попередніх робіт зірки.

Раніше MARUV показала, як проводить вечір з чоловіком після світського заходу. протягом дня зірка ділилася кадрами і розповідала, як провела час у компанії колег.

По завершенню відпочинку співачка представила домашні кадри і умилила мережа знімками та відео з чоловіком. Як відомо Ганна не показує дружина в соціальних мережах, не влаштовує з ним фотосесій і не афішує особисте життя в цілому. У розділі Сторі на серії кадрів Корсун показала, як улюблений чоловік розплітає її ті самі коси "мальвіни", які так розбурхали шанувальників зірки.

Молодий чоловік акуратно знімав накладні волосся - тресс - з локонів дружини, а також усміхнувся, помітивши, що Ганна його знімає. Сама ж артистка позувала без збентеження в простому чорному мереживній ліфчику, періодично смеясть в камеру.

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