Популярний в 90-ті співак Микола Трубач, який родом з України, розповів про пережиті під час зараженням коронавірусом муки

49-річний артист, справжнє ім'я якого Микола Харковець, родом з Миколаєва. В ефірі програми «Зірки зійшлися» на російському НТВ він розповів, як перехворів коронавірусною інфекцією.

Вірус, яким в 2018 році заразився Трубач не був Сovid-2019, а інший різновид, але артистові довелося не солодко в будь-якому випадку – захворювання було складним і біль він відчував страшний:

«Я взагалі п'ять разів хворів пневмонією у своєму житті. Однією з них була коронавірусна. Можу сказати, що це жахлива річ… Були такі відчуття, ніби зламав всі ребра».

За словами Трубача, він перебував у передсмертному стані і довго:

«Всохла нижня частина легені», - сказав виконавець і додав, що коронавірусна пневмонія – страшне діло, вилікуватися дуже непросто, для цього потрібно багато часу.

Трубач, нагадаємо, відомий за такими хітами, як "Голубая луна", який виконав з Борисом Моїсеєвим, а також "Щелкунчик", крім того він заспівав "Пять минут".

Нагадаємо і про те, що одна з найбільш відомих українок в Голлівуді, актриса і модель Ольга Куриленко, добре відома російському глядачеві по ролі дівчини Бонда в картині «Квант милосердя», захворіла COVID-19, викликається коронавірусом з Китаю.

За словами актриси, вона сидить вдома на карантині вже тиждень після позитивного тесту на коронавірус.

«Температура і слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це серйозно!», — написала Куриленко.

Як відомо, Куриленко народилася в Бердянську, де здобула середню освіту. З ранніх років Ольга вчила англійську мову. Вже у 16-річному віці Куриленко переїжджає в Париж, де починає працювати в модельному бізнесі. Через два роки Куриленко стає затребуваною моделлю, її обличчя прикрашає обкладинки відомих журналів, з нею підписують рекламні контракти.

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