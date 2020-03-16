Регіна Тодоренко показала схудлу фігуру в сріблястому платті з блискіток

Кілька тижнів тому Регіна стала учасницею російського шоу "Маски", зайнявши одне з суддівських крісел у новому сезоні шоу, пише Рoliteka.net.

Після зйомок чергового ефіру, зірка вирішила показати свій новий образ.

На представленому в соціальній мережі Instagram кадрі артистка позувала в короткій сукні сріблястого кольору, що переливається через незліченну кількість блискіток. Вбрання вигідно підкреслив ідеальну фігуру зірки і досить відверте декольте.

Хвилясте волосся зірки були выровняны і акуратно покладені в просту зачіску з мінімумом шпильок. Доповнила образ Тодоренко яскравим макіяжем і прикрасами в тон сукні.

У підписі до фото зірка нагадала про телепроекті на російському телебаченні, в якому бере участь.

«#маскаКтоТы Дивилися ефір? Є припущення, хто вовк 🐺??? Я сиджу і голову ламаю!», – написала Регіна, викликавши бурхливе обговорення серед шанувальників.

Раніше ми також повідомляли, що Регіна неоднозначно висловилася в бік людей з нетрадиційною орієнтацією, за що отримала цілу хвилю гніву серед користувачів мережі в свою адресу.

«#лгбт #читаюКомменты і #аналізую По-перше, я вдячна вам за таке трепетне ставлення і увага до мого шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ і за теплі коментарі!🙏🏻

По-друге, відразу хочу висловитися з приводу обурення деяких індивідуумів про моєму питанні Олександру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - допитливий чоловік , якому в цьому світі багато цікаво і небайдуже! Мені важливо знати всю цю інформацію, щоб розуміти і приймати один одного такими, які ми є, адже у кожного з нас свій неповторний мова тіла! Сподіваюся, я нікого не зачепила і не образила своєю цікавістю і жагою знань! Хай живе любов у всіх її проявах! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокоментувала ситуацію Тодоренко.

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