Відома російська ведуча Вікторія Боня оскандалилася заявою про «потрібність» коронавірусу

Зірка «Дом-2», яка згодом побудувала кар'єру теле - і радіоведучої, здивувала багатьох своїми словами про вірус, який встиг отримати статус пандемії. Так, Боня заявила, що коронавірус нібито потрібен Землі, щоб врятувати планету від загибелі.

При цьому ведучу абсолютно не хвилює, скільки людей загине в результаті зараження.

«Це на користь. Тому що просто планету зжерли, планету загубили. Якщо чесно, для мене набагато страшніше, що загине планета. А те, що людство вимре, навіть якщо наполовину, для мене це не так страшно», - відверто розповіла Боня.

При цьому сама вона нібито теж готова «померти за Землю».

«І я можу сказати, що я готова разом зі всіма померти, лише б наша планета вижила», - запевняє знаменитість.

Варто відзначити, що такі різкі слова ведучої розлютили багатьох людей, які сприймають епідемію серйозно.

До цього ситуацію з коронавірусом також прокоментувала колишня наречена Віталія Козловського Раміна Есхакзай висловилася про введення карантину в Києві у зв'язку з коронавірусом.

Зірка «Холостяка» і ведуча YouTube-каналу «Ходять чутки» поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчина сидить на ліжку в чорній маєчці з тонкими лямками, і щасливо посміхається. Втім, тема її нового поста виявилася зовсім не веселою. У тексті вона розповіла про те, що з 17 березня в Києві вводиться карантин у зв'язку з епідемією коронавіруса.

«У Києві затвердили тотальний карантин з 17 березня. Закриваються всі ТРЦ (залишаться відкритими тільки продуктові відділи), ресторани (доставка буде працювати), все фітнес-зали, перукарні, розважальні установи. Будуть працювати продуктові і господарські магазини, аптеки, заправки, банки і банкомати», - написала Раміна.

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