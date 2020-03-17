Відомого українського співака, лідера гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина ушпиталили з симптомами коронавірусу

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Музикант зазначив, що повернувся з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу описаного в анамнезах COVID-19: сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні.

При цьому, коли Харчишин викликав «швидку» перебуваючи в передмісті Києва, його вирішили везти в лікарню не до столиці, а в Білу Церкву, що за 100 км. Іншого варіанту проходження тесту не запропонували. Дістатися до Білої церкви на власному авто також не дозволили.

«Коли я почав відмовлятися від подорожі до БЦ, порадили цього не робити, натомість, якщо вже так, запропонували підписати відмову від госпіталізації і залишатися вдома необстеженим, під розписку про дотримання домашнього карантину усіма членами родини до встановлення шляхів проходження тесту...», - розповів Харчишин.

На місці виявилося, що «в ніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з «COVED -19» немає. Вони були в Ірпені (звідки швидка) На питання — для чого тоді мене привезли за 100км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції...», - розповів музикант.

Коли ж тести таки з’явилися, виявилося, що вони не дають 100% гарантії, і для повного виключення — потрібно провести ПЛРтест, а для цього матеріали мають відвезти, увага, назад до Києва в єдину призначену лабораторію.

«Тест таки зробили у неділю (потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію», - розповів Харчишин.

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