Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала нове фото в Instagram

На фото Катерина сидить на стільці, якщо не сказати, що лежить і витягла ноги вперед, які широко розсунула. Вона була у картатому костюмі, а образ доповнила кросівками. Швидше за все це був фільтр, так як кадр дуже диспропорційний. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми тебе любимо, незважаючи на такі фото", - підписаний кадр.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що актриса опублікувала його в сторіс, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", і Леся Нікітюк здалися разом на "Лізі сміху".

На фото Нікітіна позує в довгій сукні з прозорим верхом. Поруч стоїть Нікітюк, яка оттопырила п'яту точку в блискучому костюмі. Образ Леся доповнила кумедну гримасу. Катерина ж сміялася на кадрі. На тлі можна побачити людей, які прийшли на зйомку програми.

"Зберігаємо позитив! Гортай карусель, яка тобі більше подобається?", - написала Нікітіна.

Повідомлялося, що актриса Студії "Квартал 95" показала, як добре володіє своїм тілом.

Розтяжці і подкачанному тілу ефектної блондинки Катерини Нікітіної позаздрять навіть професійні спортсмени.

Так на новому опублікованому відео Катерина красується біля дзеркала і виконує непрості фізичні вправи - так званий тверк. Дівчина майстерно рухає своїми сідницями в облягаючому спортивному "вбранні".

Світловолоса красуня так ефектно потрусила своїми принадами на камеру, що її шанувальники просто в захваті від побаченого.

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