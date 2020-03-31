33-річна українська співачка Марта Адамчук, фіналістка 7 сезону "Голосу країни" і зірка "Жіночого кварталу", здивувала відвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній сукні з червоними трояндами. Зірка позувала крупним планом і неможливо не помітити головну родзинку цього спекотного кадру: неймовірний виріз на грудях, що змушує шанувальників віддаватися непристойним фантазіям: "Терміново гасіть!"

Шию красуні прикрасила ніжний ланцюжок з кулоном. Ідеальна укладка і легкий макіяж доповнили образ. Марта підняла руку і доторкнулася пальцями до обличчя. При цьому співачка відкрито і щиро посміхалася, з задоринкою у погляді.

Раніше ми повідомляли, Марта ще більше закохала в себе шанувальників, виставивши фото, на якому вона з красенем-котом. Адамчук постала без макіяжу в топі з тонкої легкої тканини, тримаючи на руках "пухнастика" чорного забарвлення. І артистка, і її улюбленець уважно дивляться кудись у бік.

"Класна, чарівна!🌹🍓", "знайома кішка", - коментували користувачі.

До цього Марта разом з колегами по "Кварталу" заспівала в режимі онлайн пісню "Чом ти не прийшов" та опублікувала запис в Instagram - дівчата знайшли заняття на карантині, а також спосіб привернути увагу численних фанатів.

"Про те, як ми «розважаємося» на карантині :)", - підписала кадри Марта.

"До мурааашееек😍😍 дівчата дуже круто😍😍😍 Мартусік🔥🔥 ну ти найзапасливіша з гречею🤣🤣♥️♥️♥️; "Мартуся, як мені укладка твоя подобається, відразу хочеться таку стрижку))) але хто б так щоранку укладав мені їх🤣"; "Це так мило ❤️дівчата ❤️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".