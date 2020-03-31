Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове гарячої фото в Instagram
На фото Кумейко позує в блискучому чорному топі. Поруч з нею можна побачити іншу дівчину, яка стоїть на руках і ноги відкинула, які майже дістали до голови знизу. Акробатки доповнили образи великими підборами. На другий дівчині ще були рвані колготки. На тлі можна побачити клітку і ще одну дівчину трохи далі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Під цим фото з задоволенням опишу свій розпорядок дня ідеально підходить", - написала Кумейко.
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Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких написали свій розпорядок дня.
Раніше ми повідомляли, відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала нове фото в Instagram.
На фото Кумейко позує в чорному боді, а поряд з нею стоїть Нана Збукер в леопардовому боді. Знаменитості позують на підвіконні в однаковій позі і руки склали разом. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним.
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