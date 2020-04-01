Популярна українська співачка Гайтана звернулася до підписників з пропозицією, як урізноманітнити свій карантин
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Зараз непростий час.🦠 😷
«Особливо в ізоляції, багато дивляться новини, читають страшні статті і самі себе занурюють у негатив. 📺🔨 Спробуйте сьогодні ввечері замість новин подивитися канал Discovery або сімейну комедію. 🤩🍿 Замість обговорення подій з телевізора пограйте з родиною в Alias (гру можна завантажити на будь-який телефон). 📲🕹 Оточуйте себе позитивом! 😉✌️Зовсім скоро все закінчиться», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує з розстебнутим піджаком в одному боді. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«2Хочется вірити, що скоро», «ідеальне тіло», «це дуже жарко!», «Гайтана, красоточка, а ти мені снилася недавно! Душевненько Так поговорили» Зараз не простий час.. Сидить без спідниці», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Гайтана показала новий кадр в Инстаграме.
На кадрі Гайтана позує в червоному прозорому платті. Вона сіла на дерев'яну підлогу на тлі стіни з кубів. Плаття виявилося з відкритими плечима, а співачка без білизни. Волосся в цей раз у артистки були випрямлені.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі. Все із-за того, що Гайтана опублікувала кадр в сторіс, де така функція відсутня.
Нагадаємо, Гайтана позбулася білизни і влаштувала соковиту фотосесію в ліжку
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