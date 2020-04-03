Дружина хореографа Влада Ями Ліліана поділилася з шанувальниками пікантним знімком

На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала фото в спокусливому вбранні, передає Politeka. Ліліана вибрала модну об'ємну сорочку, яка ледь прикрила її округлі стегна. Поверх сорочки вона одягла корсет, який вигідно підкреслив тонку талію красуні. Яма спокусливо сперлася на огорожу, виставивши вперед свої довгі стрункі ноги. В цілому образ гарячої жінки Ліліані вдався.

«Виявляється це було ще крутіше, ніж здавалося тоді. Цінуйте моменти», - підписала жінка пост.

За 20 хвилин під постом Ями залишили майже 200 лайків та кілька компліментів.

«Красуня», «Краса. Це у вас своя шкіра така смаглява або ви ходите засмагати постійно?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 37-річний Влад Яма показав, як Ліліана розважається на карантині. Красуня в бежевому пальто трохи пограла в баскетбол у дворі їхнього будинку. Як відомо, Влад і Ліліана одружилися у 2015 році, разом вони виховують сина. Яма кілька разів розповідав в інтерв'ю, що при першій зустрічі вважав Ліліану занадто гарною для себе. Відносини у них почалися з вечірки в честь його дня народження, на яку випадково потрапила й вона.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною влаштували гарячі танці вдома, відео підірвало мережу: "Бідні сусіди".

Також Politeka писала, що Влад Яма налякав постарілим виглядом, дружина не стрималася: «Жесть».