Даша знялася у весняній фотосесії в одному пальто і без білизни

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала перші бекстейдж-кадри зі зйомок в одному пальто

Як відомо, Даша намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, а після настання карантину в розділі Сторі співачка щодня намагається представляти не тільки архівні фото, але ще і ряд нових, щоб залучити аудиторію до себе, пише Politeka.

На нових фото в Instagram Даша приміряла на себе стильне пальто з крихітним геометричним принтом і білим коміром. При цьому волосся Даші розпущені і злегка вспушены для обсягу, сама ж вона позує в одній верхньому одязі і без штанів або блузи.

Доповнила образ співачка аккуратныи босоніжки білого кольору на тонкому каблуці. На другому фото можна також зауважити, що Даша також позує без нижньої білизни, спустивши пальто з плечь і прикривши їм груди.

До цього Даша приміряла образ спокусниці в купальнику, ледь прикривав форми, чорному білизна з прозорими вставками і навіть знялася без нижньої білизни на балконі, лише прикривши груди.

Також представлених на кадрах Даша встигла пожартувати про відпустку, показати, як відпочиває в одному чорному ліфчику, нагадала про тренуваннях також, представивши невеликий ролик з частиною свого заняття.

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

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