Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія виконала жаркий танець на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, дівчина в наряді єдинорога без білизни виконує запальний танець на камеру, виконуючи розкішні руху під звуки музики.

Сама зірка посміхається на камеру, хоча й нічого не каже. Її прихильники активно лайкали запис, хоча і не коментували її.

Як повідомлялося раніше, Наталія Горова блиснула розкішним тілом в крихітному білизна.

«Свіже повітря, чашка кави, вівсяна каша з бананом. Вечірнє сонце і сауна на дровах. Ідеальна субота», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в одному халаті і білизну. Дівчина вирішила відчинити вбрання і показала розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Фігура космос», «бомбическая»,» богиня», «вогонь взагалі», «Що за краса переді мною 😍🔥🔥», «персик», «шикарна», «це вогонь», «Гаряче», - пишуть вони.

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