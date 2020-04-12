Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія виконала жаркий танець на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
Так, дівчина в наряді єдинорога без білизни виконує запальний танець на камеру, виконуючи розкішні руху під звуки музики.
Сама зірка посміхається на камеру, хоча й нічого не каже. Її прихильники активно лайкали запис, хоча і не коментували її.
Як повідомлялося раніше, Наталія Горова блиснула розкішним тілом в крихітному білизна.
Кароль і Балан вже живуть разом: несподіване відео, працівник каналу проговорився
Долар і євро опинилися на межі, курс валют різко зміниться: чого чекати українцям
Ефектна зірка «Чудового століття» показалася без білизни на камеру: «Богиня!»
Погода різко зміниться, сніг і мороз обрушаться на Україну в розпал весни: свіжий прогноз
@natashkagorovaya
Dancing challenge from @charlidamelio 👯♀️ ##rec ##react ##recommendations ##річок ##рекомедацією ##dancechchallenge♬ Sunday Best by Surfaces - rapidsongs
«Свіже повітря, чашка кави, вівсяна каша з бананом. Вечірнє сонце і сауна на дровах. Ідеальна субота», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в одному халаті і білизну. Дівчина вирішила відчинити вбрання і показала розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Фігура космос», «бомбическая»,» богиня», «вогонь взагалі», «Що за краса переді мною 😍🔥🔥», «персик», «шикарна», «це вогонь», «Гаряче», - пишуть вони.
Нагадаємо, дочка Потапа показала фігуру в бікіні і здивувала змінами у зовнішності
А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику