До чого ж гаряча штучка

Солістка ВІА Гри Еріка Герцег поділилася спокусливими кадрами із відпочинку

Архівне фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку Еріка постала в спокусливому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина стоїть на фоні прекрасних видів, вигнувшись таким чином, щоб підкреслити свій пружний прес, підкачані плечі і пишні форми.

«Я продовжую челлендж. Чекаю від вас усіх, мої Хороші, найкращі літні фотографії для мотивації!», - написала Еріка.

За день її пост зібрав понад 18 тисяч лайків. В коментарях всі обговорюють ідеальну фігуру зірки і просять поділитися секретом краси.

«Гарна! Ти наша ідеальна мотивація! Не дамо карантину нас розслабити», «Ось це фігура. Ерічка, а ви собі хоч іноді дозволяєте шкідливості які-небудь, фастфуд?», «Яка прекрасна», «Ти виглядаєш дуже гарно, як завжди», «Чудово. Хочу вже на пляж», «Фігура просто бомба. Скиньте будь ласка основні вправи, які ви виконуєте», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Еріку Герцег часто порівнюють з колишньою солісткою ВІА Гри Вірою Брежнєвою, у зв'язку з чим їй навіть приписували роман з Костянтином Меладзе. Щоправда, сама співачка не раз заявляла, що Меладзе для неї як батько.

Нагадаємо, що Еріка Герцег пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…».

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег позбулася одягу заради пікантного кадру: "Яка маленька!".

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