Відома українська модель Леоніла Гузь, володарка титулу "Міс Україна 2018", поділилася спокусливим фото
Свіжі знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Дівчина влаштувала фотосесію на даху. Видно, що вона вилізла на нежитловий будинок, де на даху розміщені старі іржаві конструкції.
Модель одягла чорну нижню білизну, а зверху накинула плащ. Так як плащ був розкритий, шанувальники змогли розглянути апетитні принади зірки, її ідеальну фігуру і пружне тіло.
Під постом модель попросила своїх прихильників поділитися цікавими фільмами. Лише за півгодини пост зібрав понад 1,1 лайків.
«Обожнюю», «Прекрасна», «Небезпечна», - пишуть шанувальники, не забуваючи при цьому ділитися рекомендаціями.
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Раніше ми писали, що Леоніла Гузь поділилася фото з яскравої фотосесії. 21-річна модель одягла боді тілесного кольору, доповнивши образ підборами, а волосся залишила розпущеним. По фото можна зрозуміти, що модель знімалася на даху багатоповерхівки в Києві.
Зазначимо, що Гузь не відразу була визнана «Міс Україна». У 2018 році цей титул виграла Вероніка Дідусенко, але її позбавили нагороди, так як вона приховала, що була одружена і є молодою мамою. За правилами конкурсу, дівчата мають бути незаміжніми.
Нагадаємо, що зухвала Леоніла Гузь засвітила зайве в напівпрозорому вбранні: "На межі...".
Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь вразила видом без косметики: сувора реальність проти Instagram.
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