Актор театру і кіно, відомий за ролями в серіалах «П'ятницький» і «Ніщо не трапляється двічі», Антон Батирьов, представив нове фото в своєму Instagram

Відомо, що Антон Батырьов завоював популярність не тільки своїми ролями, але і красивою зовнішністю, пише Рoliteka.net. Артиста називають справжнім секс-символом.

На крайньому фото в Instagram Антон Батирьов постав в досить брутальному образі. Неголений красень укутався в пальто на гудзиках, при цьому він дивився кудись вдалину.

Позаду артиста можна помітити напис "СРСР".

"#теплонеизбежно #двадцатыйисправит #всебережнонежно #наместовсестанет", - написав актор.

За дві години пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Сексундочку, ти ж повинен бути на Тувалу🤣🤣", "Стильно, модно, ретроспективно)", "Ну, що сказати, завжди мріяла зустріти такого чоловіка, як ваш герой Вадим Огнєв, ви блискуче зіграли цю роль", "Подивилась 2 сезону" Ніщо не трапляється двічі". Кращий серіал,що я бачила про любов!! Мрія будь-якої дівчини🙏🙏💞💞 Кращий актор👍👍👍 Спасибі🙏🙏🙏", "Улюблений актор 🙏", "не Можна бути таким брутальним😍", "Огнєв це ваш образ! Я так думаю,що Огнєв - це ви сам насправді у житті🔥👍👏", "Красунчик!Справжній Чоловік!", "Дивлюся «хто ти» гармата ,ракета", "Подивилась хто ти🤗дуже круто .І ніщо не трапляється двічі дивлюся.Карантин рулить🤣", "Актор❤️❤️❤️який назавжди в серці", "Ох який красунчик", "Гарний чоловік !Ви просто талант! 👍", "Антон, побільше відпочивайте. Для свого віку Ви виглядаєте замученим...", "Люблю Вас, Ви чудовий актор😘😘😘", "Ви з Женею найкрутіша пара", "не Можна бути таким красивим❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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