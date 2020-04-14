Прийомна дочка продюсера Потапа Наталія Горова показала розкішну фігуру під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Instagram зірки.

« Яка вона красуня. #Неймовірна», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що архівний знімок був зроблений під час відпочинку Горовий на море цього літа. Дівчина в одному білизна позує спиною на камеру, демонструючи всім схудлу фігуру.

Крім того, зірка також засвітила на камеру татуювання, зроблене на руці.

До цього ми писали, що юна падчерка Потапа і дочка відомого продюсера Ірини Горової, Наталія Горова приємно здивувала шанувальників стильними кадрами, зробленими на початку її схуднення. Як відомо, дівчина любить зрідка влаштовувати пікантні фотосесії, радувати мотиваційними постами і хвалитися яскравими прогулянками.

На нових кадрах Наталія позувала в купальному костюмі, що складається з укорочених велосипедок і топа, зробленого з такої ж тканини. Колір метталік вигідно підкреслила форми дівчини:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Начебто схудла 🤔 А влітку мені здавалося, що я худа P. S. Худнути початку 10.02.2020 , далі більше 🤭».

Ось що відповіли шанувальники: «Я пам'ятаю момент з пузиком "выражающемся пресом" 😂🔥♥️❤️», «😍Ти розумничка👏🏼, я рада, що у тебе виходить, мотивуєш🔥✨», «Видно результат 😻 молодець!!! Спасибі, за мотивацію🔥», «Яка ти гарна 🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️», «Мені здається чи там повинен бути 2019 рік?», «Не треба тобі худнути, ти і так дуууже красива. Красуня😻😻😻❤».

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