Знаменита артиска Ані Лорак здивувала несподіваним зверненням, з'явившись на новому фото з Сергієм Лазарєвим

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна розповіла про "зустрічі" з близьким другом і колегою, з яким їй вже багато років приписують таємний роман. Так, зірка заявила, що проведе онлайн-ефір з Сергієм Лазарєвим та шанувальниками, чим викликала бурхливе захоплення у останніх, пише Рoliteka.net.

Так, кілька днів тому, в неділю, Кароліна провела прямий ефір вперше за весь час. Щоб поспілкуватися з аудиторією, зірка вирішила обрати спеціальний час і поговорити з фанатами про кар'єру, власному харчуванні і майбутніх роботах. Також зірка не втрималася і натякнула на майбутню роботу з Сергієм, зазначивши, що пісня чимало здивувати фанатів.

А сьогодні зірка заявила, що має намір поспілкуватися з одним в ефірі з шанувальниками вже зовсім скоро.

«Завтра я знову вийду в прямий ефір.. і не одна, а разом зі своїм чудовим другом @lazarevsergey! ✌🏻 Включайтеся 16 квітня ⏰ о 17:00!», - написала Кароліна під новим постом.

А ось що відповіли шанувальники:

«Ось це поворот🤣🙈, Чекаємо вас💓», «чекайте питань про дуеті! 😅🤭🤗❤️», «Вау😍Нас чекає щось цікаве?✨», «Дуже чекаємо🔥❤️», «Нарешті-то! 💋🔥❤️», «чекайте питань про дуеті! 😅🤭🤗❤️», «Вау😍Нас чекає щось цікаве?✨», «Кращі🔥👏».

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

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