19-річна Еріка Куталія, яка є падчеркою шоумена Івана Урганта, вразила відвертим фото

Відомо, що Еріку народила Наталя Кікнадзе, дружина Урганта, в першому шлюбі пише Рoliteka.net. Красуня живе і навчається в США, де вивчає сучасне мистецтво і фотографію в школі Parsons.

Прийомна дочка шоумена часто ділиться знімками в Instagram, де показує свого бойфренда-афроамериканця Мозеса. Днями Еріка опублікувала нове фото, на якому її хлопець позує з оголеним торсом, а вона в щось схожому на боді.

Фото тут же розлетілося по мережі. Так, в одній з груп передали слова 19-річної красуні: «Мій коханець з 90-х»: донька Івана Урганта Еріка Куталія поділилася новими фото з бойфрендом😍🔥".

Майже за добу пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Така цікава у неї зовнішність 💫, не схожа на інших 😍", "Дуже органічна пара , я б навіть сказала модельна!", "Тато, напевно, в шоці 😄", "Татові не до жартів", "Мені вона Тапурию чомусь нагадує", "Яка пара 😍🔥краса", "Цікаво Іван Ургант поділитися цією новиною у своєму шоу😂", "Розмір не має значення😂😂👌", "точніше колір!😂 ", "Молода Сінді Кроуфорд", "Вона така красуня ♥️", "Бідний Ургант!!!😭", "Цікаво вона знає що таке телегонія 😂", "Бідний ВанЯ🤣🤣🤣🤣", "Кохання і щастя .❤️", "Дуже красива пара 🔥", "Чомусь нагадує пару Кардашьян", - написали користувачі мережі.

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