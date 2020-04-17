Головним героєм шоу "Холостяк-10" став молодий пілот і власник льотної школи Максим Михайлюк

Молодий чоловік привернув увагу дівчат своєю красою і харизматичною поведінкою. Максим все своє життя хотів стати пілотом, тому наполегливо працював, щоб пройти навчання в кращій школі для льотчиків США. Вирішивши взяти участь в шоу, Михайлюк потрапив у центр уваги користувачів мережі Instagram, кожне фото зірки не обходиться без уваги, пише Politeka.

Історія чоловіки не менш цікава - його батько був авіадиспетчером, ще маленьким хлопчиком він ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж підніметься в небо за штурвалом одного з них.

"Можна сказати, що я і здійснив мрію батька, адже він завжди вірив у мене", - раніше розповідав Михайлюк. Романтична історія не залишила байдужим прихильниць головного героя "Холостяка", який не мало подорожував. Пропонуємо вашій увазі топ-добірку фото героя, зроблених до участі в знаменитому шоу.

Зазначимо, ще чотири роки наад чоловік вирішив відкрити в Майамі школу під назвою Flymax для того, щоб у ній навчалися ті, хто бажає стати пілотом. Максиму довелося отримати ліцензію пілота-інструктора і пройти перевірку, а також отримати сертифікат Федеральної авіаційної адміністрації США.

Михайлюк налітав вже більше 4 тисяч годин. Він успішно пілотує маленькими літаками і великими лайнерами, може здійснити безпечну посадку в аеропортах, які розташовані у гірській місцевості і ділитися цими знаннями з майбутніми пілотами.

Зараз Максим проживає відразу в двох країнах - Україні і США, але бажає знайти другу половинку в проекті "Холостяк".

Також колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Наталія Масленнікова розкрила пікантні секрети зі зйомок проекту.

Так, Наталія вирішила розповісти, що ж відбувається на шоу «Холостяк», який дивляться мільйони телеглядачів, але ніхто не знає шанувальників, що ж приховують «за лаштунками». Зйомки першого ефіру, самого початку церемонії, що тривала в загальній складності цілих 40 годин!

«Це без урахування того, що з самого ранку ми прокидаємося, нас фарбують візажисти, одягають стилісти і зйомка починається ближче до ночі. 40 годин зйомки і потім заселення в будинок. За цей час я встигла померти і воскреснути 2 рази до ряду ✝️», - коментує перший ефір зірка.

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