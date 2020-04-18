Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала вечірнє тренування в похмурому вигляді з дівчиною

Після введення карантину Даша самоізолювалася і почала активно вести соціальну мережу. Дівчина щодня викладає серії кадрів, на яких з'являється в самих різних образах. Тим не менш, співачка не забуває також ділитися секретами схуднення і показує серії тренувань, які почала практикувати з тренером, пише Politeka.

Так, зірка вчилася проходити сеанс йоги разом з шанувальниками належним чином. На відео Даша під наглядом тренера практикувала нові вправи. Дівчина позувала в стильному спортивному костюмі.

«Йога, pt. 2. За вашими проханнями залишаю відео нашого онлайн-заняття з @eugenesyoga. Спасибі велике всім, хто з нами 💖 Дуже тішить, що ви хочете ставати краще, і незважаючи на те, що іноді це дуже складно, ми робимо це разом (і у нас дуже здорово виходить🤪) Будемо продовжувати в тому ж дусі!», - написала Даша під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Які ж у Даші красиві ноги😍завжди захоплювалася», Спасибі що діліться корисною інформацією, здоров'я вам і успіхів у подальшій роботі! 😂 🔥 🔥 🔥», «Дашуля, обожнюю тебе:)❤️», «Спасибі що діліться! 👏❤️», «Спасибі). Чекаємо ще тренувань 🔥🔥🔥», «Фігура суперженственная❤️», «🤣У Даші таке недоумевающее особа періодами було, куди і як скрутити ноги🤣...Дякую за заняття, дуже корисно🙌».

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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