Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95" показала нове фото в Instagram

На фото Лера позує на тлі стіни і показує себе за груди. Вона була в піджаку або чомусь подібному. Іншого одягу на Товстолес не було видно. На фоні можна помітити було фоторамку, де були знімки, а також сердечко і ще одну фотографію. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як завжди на домашньому", - лаконічно підписала фото зірка.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати під них коментарі. Все із-за того, що Лера розмістила його у сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Повідомлялося, що відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram.

На фото Лера позувала в білому топі і коротких шортах або чомусь подібному. Образ Товстолес доповнила червоними підборами і окулярами. Волосся в цей раз актриса залишила розпущеним. На тлі можна побачити вішалку і речі, швидше за все у вбиральні.

Повідомлялося, що актриса Лера Товстолес, яка виступає в «Жіночому кварталі» відзначає день народження.

11 квітня, дівчині виповнюється 25 років, про що вона поспішила повідомити своїм шанувальникам в Instagram.

В мікроблозі Лера похвалилася, що одним з подарунків стала домашня фотосесія, кадрами якою вона поділилася в мережі.

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