Настя Каменських спробувала приховати вагітність просторою піжамою

принаймні на такі думки наштовхнуло шанувальників артистки її фото в Instagram.

На фото Каменських постала в яскравій картатій піжамі, без макіяжу і з пучком на голові.

Як відомо, співачка часто радує досить відвертими знімками, не соромлячись оголити фігуру. А ось такий домашній наряд для неї не характерний. Тому користувачі навіть запідозрили, що Каменських вбралася в таку вільну одяг не просто так.

"А чому така велика ночнушка? Таку фігуру потрібно показувати, якщо, звичайно ж, там хтось ховається, ха-ха", - зазначили користувачі.

«Сама класская, «Круто», «Бомбезний», «Ви страшенно схудли. Була така симпатюшечка, а стала зовсім іншою людиною. Навіщо?», «Розкажіть краще, як розвивалися ваші стосунки з ПтП», «Красуня!!! Спасибі за твоє старання і увагу. Дуже тебе люблю», - коментують шанувальники.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських публічно заговорили про дітей у січні 2020 року на шоу «Голос».

"Діти - це чудово. Ми з Настею вже активно працюємо над цим" , - сказав Потап на одному з ефірів.

Після цього Каменських почала хвалити свого чоловіка за його веселу вдачу, зазначивши, що він сам «як велика дитина». На що Тіна Кароль запитала: «А уявляєш — двоє таких у тебе в домі?», і Настя відповіла: «Дуже хотілося б!».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу.