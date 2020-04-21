Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала свою фігуру в Instagram
На кадрах Оля знімала Машу на телефон, яка задерла футболку і показала свій прес. Вона ворушила животом і показувала горбки на животі, поки Полякова-старша примовляла "О, Боже". Дочка співачки позувала перед камерою в сірих штанях і з розпущеним волоссям. На руці можна побачити чорну гумку від волосся, а на шиї кілька кулончиков.Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі. Все із-за того, що Оля розмістила його у сторіс Instagram, де немає подібних функцій.
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Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці Instagram фото, на якому демонструє розкішну розтяжку.
На новому фото Оля Полякова, яка у своїй барвистій сукні з пір'я підняла одну ногу вище голови. Можна тільки додати, що співачка стояла в цей момент на підборах і фото вийшло дуже ефектним.
Повідомлялося, що співачка Оля Полякова привітала українців з Великоднем.
"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - написала вона під публікацією.
На кадрі Полякова з дочками постали на природі за святковим столом. Красуні виглядали справді, як аристократичні леді, ніж справили незабутнє враження на прихильників.
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