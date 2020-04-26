Принц Гаррі з дружиною, американською актрисою, Меган Маркл і сином Арчі недавно переїхали з Канади в США, але вже встигли розчаруватися

З'явилася інформація, що сім'я зв'язалася з королевою Єлизаветою II і веде переговори з тим, щоб повернутися до Британії.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, королівська пара сподівалася почати життя наново в Голлівуді - Маркл думала відразу приступити до роботи, пов'язаної з акторською діяльністю. Але карантин зруйнував усі плани.

«Вони всі були розбиті (надії, - ред.), коли Гаррі і Меган спробували пристосуватися до реального світу. Вони думали, що будуть жити мрією, але це перетворилося на кошмар», - повідомило джерело американському виданню Star.

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За словами інсайдера, Гаррі, мабуть, нудно, і він відчуває себе в пастці і мріє про колишнє життя.

«Неможливість побачити кого-небудь зробити що-небудь, створює навантаження на їхні стосунки. Вони сваряться більше, ніж зазвичай», - додав інсайдер.

Більше того, пара також знаходиться в скрутному фінансовому становищі через те, що у Гаррі немає грошей і нібито йому доводиться звертатися до батька, щоб оплатити рахунки.

Таким чином, за чутками, пара планує відправитися додому, де, принаймні, будуть враховані їхні витрати на проживання.

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Королева підтримує їх рішення і «хоче, щоб Гаррі повернувся додому», але їм доведеться зайнятися якимись королівськими обов'язками, в яких Маркл нібито не зацікавлена.

"Зараз дуже багато розмов з королевою. Вони намагаються досягти золотої середини, де всі можуть бути щасливі", - резюмувало джерело.

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