37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, знялася в декількох фільмах "Квартал 95", показала привабливе фото

Свіжий знімок, який нікого не залишить байдужим, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото Ходенкова з яскравим макіяжем і прикрасами на шиї позує для відомого глянцевого журналу Vogue.

І хоча знімок зроблений великим планом, створюється враження, що актриса стоїть повністю голою, нчим розбурхує фантазію особливо чоловічої половини аудиторії.

Меньше ніж за півгодини фотографія набрала 7 тисяч лайків. Фоловерів в захваті, ось що вони пишуть:

«Як ми чекали», «Бездоганна краса👏👏🔥🔥🔥🔥», «Ідеально!!!», «Неймовірна»,«Клеопатра».

Раніше ми повідомляли, Ходченкова здивувала ще одним фото в Instagram, на якому застигла в момент кроку. "Летящей походкой" зірка перетинала кімнату, коли її "зловила" камера.

Босонога Ходченкова постала в легкому костюмі білого кольору, який втім не зміг приховати її завидною стрункості. Актриса схопилася рукою за голову і звела копицею довгого волосся. Помітно, що вона заплющила очі.

Нагадаємо, зірка фільмів «Квартал 95» розбурхала інтимним відео з колегою, мережа кипить: «Вона божевільна».

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