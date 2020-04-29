37-річна російська актриса Світлана Ходченкова з'явилася на обкладинці російського Vogue в образі супергероїні

Фотографію обкладинки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Світлана постала в тісному корсеті, який стиснув її принади. Красуня підняла своє підборіддя вгору, оголивши красиві плечі і декольте. Її волосся ніжно спадало на одне плече, додаючи пікантності образу. На грудях у Ходченкової красувався знак супервумен.

Варто відзначити, що артистці не стали робити яскравий макіяж, завдяки чому вона вийшла дуже незвичайною. За 15 хвилин фото зібрало майже 2 тисячі лайків. В коментарях зірці фільмів студії «Квартал 95» залишили безліч компліментів.

«Цікавий образ», «Офігєть», «Футуристична», «Це бомба!» - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова поділилася домашнім фото, на якому блиснула довгими ніжками. Актриса позувала у великому порожньому приміщенні з величезними вікнами, за якими розкинулося місто. Заради ефектних кадрів, зірка залишилася тільки в худі оверсайз.

Як відомо, Світлана Ходченкова одна з найуспішніших російських актрис сучасності. Крім ролей у російському та українському кіно, вона знімалася в Голлівуді. Світлану можна побачити у фільмі «Росомаха. Безсмертний».

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусила новим ефектним образом: "Ураган".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Світлана Ходченкова без сорому блищала в одних прикрасах: спекотне фото.

Також Politeka писала, що зірка фільмів «Квартал 95» розбурхала чуттєвим образом без одягу: «Вибухова блондинка».