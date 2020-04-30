Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", покрасувалася в незвичайних в мінішортах

Зірка постала на червоному кріслі біля столу, пише Politeka.net. Дане фото було оприлюднено в Instagram фанатами зірки.

На знімку Ольга з'явилася в чорній майці з яскравим принтом. Виріз на вбранні збоку ледь не відкривав види на принади зірки.

Красуня розвалилася в кріслі, на ній були білі шортики, які вона натягнула на талію. Одяг ідеально підкреслив апетитні форми співачки.

Оля дивилася вбік, вона посміхалася. Макіяж з акцентом на очі підкреслив красу артистки.

"Гра почуттів", - підписано фото.

За 19 годин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Оля не сумуй❤️", "Скільки ж тобі у сексу і пристрасті ...", "Ти така гарна, я люблю тебе 🤗", "Гра з вогнем 🔥", "Я не прихильник вашої творчості, але ви просто чудові", "А можна до тебе приїхати в гості", "Красуня Оля 🔥🔥🔥", "На розслабоні 👍", "Ти така класна", "Ольга ти просто бомба. Я кайфую від тебе 👍", "А шортики 🔥", "Зайка про що задумалася💋💋💋💋💋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в блузі з короткими рукавами, яка тримається на плечах. Видно, що наряд мав квітковий принт і був коротким, адже оголив поперек красуні.

Також на Ользі були чорні облягаючі брюки, які ідеально підкреслили її чудові "багатства".

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна пограла принадами на камеру, позуючи біля дзеркала, на яке нанесла підпис помадою.

На одному зі знімків артистка склала губки качечкою. Взагалі фото вийшло дуже гарячим.

Нагадаємо, екс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.

Як повідомляла Politeka, екс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах.

Також Politeka писала, що гаряча екс-солістка "Серебро" роздяглася заради ефектного фото.