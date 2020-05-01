40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова потрясла відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить розкутому образі.

Даша проанонсувала "прямий ефір", в якому буде читати вірші. Для залучення уваги користувачів, зірка вибрала спокусливий наряд - блузу з мегавідкритим декольте і сині джинси. Примітно, що Трегубова "забула" вдягти спідню білизну, тому всі її вигини і округлості як на долоні. Шанувальники не змогли пройти повз цього шикарного кадру і залишили купу компліментів.

"Щиро вдячний Вам за Вашу творчість! Ви робите добру справу! Бажаю творчого натхнення, завжди гарного настрою!"; "💓 Красуня👍"; "Гарне фото. Шикарна Даша 🌹"; "Яка пристрасть!", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Трегубова вразила роликом, в якому пустилася в танок у міні-піжамі. При цьому Даша чистила зуби, а її голова була закутана в рушник. Спочатку вона показала з дверного отвору голу ніжку, потім з'явилася вже повністю, повиляв стегнами. Босонога знаменитість потанцювала під запальні гітарні ритми, кружляючи так, щоб шанувальники розгледіли її з усіх сторін. Після чого, сміючись, знову зникла у ванній.

Також ми розповідали, що Даша здивувала шикарним видом у вечірній сукні, в якому з'явилася на врученні Національної кінопремії «Золота Дзиґа». Ніжно-рожеве плаття з блискітками не могло залишити байдужим, так як ідеально підкреслило пишний бюст ведучої.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.