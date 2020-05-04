Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських та інші зірки показали свої довгі ноги без одягу

На першому фото позує Оля Полякова. Зірка була на пляжі зі своєю донькою і підстрибнула для фото. Можна легко оцінити довжину ніг Полякової старшої і молодшої завдяки цьому кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку показала себе Кароль. Зірка сиділа на колготах і короткому червоному платті. Як виявилося, ноги у Тіни досить довгі, хоча зазвичай вона ховає їх за довгими вечірніми сукнями.

На третьому фото показала себе Настя Каменських. Зірка стояла в чорному нижній білизні і кросівках, знімаючи себе на телефон у дзеркало. Як можна помітити, ноги і співачки - супер, і вона їх не боїться показувати на кадрах.

Даша Астаф'єва теж вирішила показати свої ноги. Дівчина стояла на пристойних підборах і на ній було тільки білизну і корсет. Зірка для фото наклеїла пластирі на тіло і стояла біля бюста. Тому, незважаючи на пристойну висоту туфель, можна оцінити розмір ніг співачки.

Підсумовує наш парад Слава Камінська з "Неангелів". Красуня стояла в закритому купальнику, зайшовши трохи в море. Як з'ясувалося, у співачки прекрасні ноги, незважаючи на маленьку татуювання трохи вище п'яти, яку можна легко розглянути на цьому знімку.

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