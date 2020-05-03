Модель Олена Преснякова, дружина онука Алли Пугачової, похвалилася ідеальною фігурою в обтягує одязі
Як повідомляє Politeka.net, невістка примадонни поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.
Дружина Микити Преснякова приміряла новий образ. Дівчина сфотографувалася кам'яних сходах у вузькому білому корсеті і спортивних шортах, які максимально обтягнули її форми - таке враження, що модель ледве втиснула свій бюст. На ноги вона взула високі, майже до колін, чорні берци.
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Варто відзначити, що фотограф дуже вдало вибрав ракурс, завдяки цьому намисто і металеві вставки на взуття красиво виблискують на сонці. Олена Краснова так і підписала кадри: "Блищу".
Користувачі соціальної мережі оцінили цікаві кадри і сміливий наряд дівчини. Вони висловили свою думку в коментарях під постом:
"Красиииивая 😍"; "яскраво, як діамант"; "Вау"; "Ви неймовірно красива, Альона"; "Ікона стилю"; "Дуже красиво 😍😍🔥".
Раніше Олена Преснякова поділилася фотографією у відкритому рожевому купальнику. Знімок наочно продемонстрував дійсно ідеальну фігуру моделі.
«Я нарешті перестала гнатися за цифрами на вагах і дивлюся тільки на якість тіла, так що якщо чесно, вага не знаю, +- 51-53 кг. Зростання 167», - заявила Преснякова.
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