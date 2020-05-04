Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе з чоловіком Тимуром Хромаєвим і розповіла цікаві факти з особистого життя

На двох сімейних фото Маша показала, як виглядали вони з чоловіком тоді і зараз. У Тимура, чоловіка Єфросиніної, стала більше лисина і з'явилася борода, а Маша досить сильно схудла, якщо подивитися на щоки. Але на обох кадрах пара щаслива, що видно з щирим посмішкам подружжя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"П'ять фактів про нашу парі, які ви могли не знати, або не вірити в їх правдоподібність:

- Ми реально познайомилися на вулиці. Але історія у тому, що на той момент, я не те що не шукала відносин, я навіть не думала про це, оскільки переживала наслідки однієї своєї любовної драми..

- Після знайомства Тимур зник ( як виявилося, втратив телефон). Я подзвонила йому сама через три тижні ( перший і єдиний раз в житті я перша телефонувала чоловікові)...

- На перше побачення він прийшов капець!!) з одним

- Ми зачали Нану буквально через кілька днів після того, як лікарі повідомили нас, що я безплідна!

- Одного разу ми розлучилися на рік", - написала Єфросиніна.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудові, справжні і щирі💚 любові Вам на довгі роки", "Любов і роки вашу пару тільки фарбують! З річницею!", "класна пара, у нас та сама історія)) я була вагітна, а мені ставлять безпліддя, то відчуваєш в такі хвилини - це вирок. Всім любові!".

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