Президент Росії Володимир Путін жорстко відповів шоумену Максиму Галкіну на жарти, які той розповідає про президента Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Як Максим Галкін жартує, Путін — це не прізвище, а посаду», - зауважив під час розмови з Путіним журналіст.

Проте у відповідь на це Путін заявив, що «людина, у якого немає жодної посади, може жартувати як завгодно».

«І його жарти затребувані», - підкреслив він.

Уточнимо, що гнівну реакцію Путіна викликав виступ Галкіна в минулому році. На ньому йшла мова про те, що Путін «розуміє краще за нас, тому що він вже давно у влади». З-за цього деякі з росіян знають тільки одного президента.

До цього ми писали, що президент РФ Володимир Путін піддає небезпеки життя росіян не скасовуючи референдум 22 квітня.



Такою думкою у себе на сторінці в Facebook поділився військовий експерт Ель Мурид.

За його словами, для державного перевороту найважливішим ресурсом є час і навіть незважаючи на пандемію коронавіруса світі референдум по змінах до Конституції РФ не скасовується.

Експерт впевнений, що всі розмови про те, що потрібно прийти і проголосувати проти (якщо ти проти), починаються з того, що "потрібно прийти".

"Значить - прийняти участь у здійснюваному злочині. Стати співучасником", - зазначив він.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.