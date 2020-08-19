Літак Олександра Лукашенка вилетів у бік РФ

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "The Bell".

"Літак Олександра Лукашенка (Boeing Business Jet, реєстрація EW-001PA) 20 хвилин тому вперше за час протестів вилетів з Мінська, попрямував на схід і пролетів півдорозі до кордону з Росією, але потім розвернувся назад", - зазначили автори каналу, посилаючись на знімок з сервісу трекінгу літаків PlaneFinder.

Пізніше автори каналу уточнили, що після розвороту літак пів години літав колами навколо Мінська і приземлився в мінському аеропорту.

Нагадаємо, що за останній час Лукашенко і Путін провели чотири телефонні розмови.

Вони дійшли згоди, що у разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.

Варто відзначити, що білорусів обурив намір Лукашенка залучити до ситуації Росію, оскільки Путін може використовувати протести для окупації частини країни за принципом українського Донбасу.

Раніше політолог Олександр Шпаковський, близький до Адміністрації президента Білорусі, озвучив думку, що послі придушення протестів у Білорусі у Лукашенка можуть визнати анексований в України Крим російським.

За його словами, це "питання часу".

Нагадавши, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "треба було раніше нам…".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи: "відверто відв'язані...".

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами в бік працівників заводу:"ніхто з вами возитися не буде".