Пішов з життя відомий російський актор Ігор Савочкін, який запам'ятався ролями в багатьох відомих фільмах і серіалах: з'явилися подробиці.

Як повідомляють російські ЗМІ, Савочкін помер у лікарні в середу, 17 листопада. За даними Телеграм-каналу Mash, у актора були проблеми з печінкою: у нього сталася печінкова декомпресія. Також повідомляється, що артист боровся з раком. Йому було 58 років.

Тиждень тому Савочкін звернувся до лікарів через болі в спині. Його поклали в одну з московських лікарень. Після цього повідомлялося, що акторові стало краще і його можуть виписати найближчим часом. Однак, цьому не судилося статися.

Савочкін почав свою акторську кар'єру в театрі. На телеекранах актор почав з'являтися вже в 90-х.

Актор запам'ятався глядачам завдяки яскравим ролям у багатьох відомих фільмах і серіалах. Серед них були "Нічний дозор", "Денний дозор", "Іронія долі. Продовження", "Чорна блискавка", "Адміралъ", "Левіафан", "Епідемія" та інші.

За свою кар'єру актор був удостоєний кількох престижних нагород.

Крім того, Савочкін вів на телебаченні передачу «Теорія змови».

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