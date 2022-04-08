В одній тільки братській могилі в Бучі виявили близько 67 тіл загиблих мирних жителів.

У Бучі в могилі біля місцевої церкви були поховані орієнтовно 67 осіб-жертви військових злочинів, загиблі від обстрілів і вбивств. У більшості загиблих – вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких залишилися тільки фрагменти. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

За її словами, частина загиблих мали при собі документи, інших доведеться дізнаватися родичам по одягу або іншим ознакам і ідентифікувати по ДНК.

"Далі – копітка робота по встановленню обставин смерті кожного. Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб військові РФ вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам чи армії. Буча була одним з полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи знищення українців", – сказала генпрокурор.

Зараз завдання правоохоронців-встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати тортури і зґвалтування як зброю.

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