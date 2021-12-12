Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова - Анна Саліванчук поділилася головними правилами щасливого життя.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук позує на камеру з білою трояндою в руках. Під цими фото вона вирішила розповісти головні правила щасливого життя.

"Поки ви згадуєте про минуле або мрієте про майбутнє, ви втрачаєте дорогоцінний час сьогодення — протверезна цитата, правда?

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Але хто з нас дійсно вміє цінувати момент "тут і зараз", а не проживати його на автоматі?

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Що значить - усвідомлювати момент?

Усвідомленість - це здатність людини подумки та фізично відчути справжній момент.



Концентрація - бич сучасного суспільства. Ми всі кудись біжимо, досягаємо і постійно мріємо про те майбутнє, в якому хочемо бути. Або шкодуємо про минулі рішення.

Ми дивимося на життя інших людей, знаємо імена їх чоловіка і дітей, а ще якого кольору лак на нігтях. Але абсолютно не відчуваємо біль і втому власного тіла.



Бути тут і зараз - справжнісінькі прояви любові до себе.

Розуміти ступінь важливості справи, не перемикатися з першорядного на другорядне. Відчувати своє тіло і розуміти його потреби: голод, дискомфорт, біль, втома і т. д.

Усвідомлено відчувати емоції. Розуміти, коли ви засмучені, коли перебуваєте «на взводі", коли пригнічені та т. д.

Усвідомлення себе як унікальної особистості серед безлічі інших неповторних людей позбавляє від бажання "навішувати ярлики", давати непрохані поради та робити зауваження", - розповіла Ганна Саліванчук.

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