Хореограф і танцюрист Євген Кот, якого запросили в новому сезоні " Україна має талант "суддею разом з партнеркою по" Танцях з зірками " Ксенією Мішиной, показав, як робить ранкову зарядку.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним вітчизняним хореографом і танцюристом. Зірка разом з партнеркою по "танцях з зірками" Ксенією Мішиной стали суддями проекту "Україна має талант". Третім суддею став популярний телеведучий Сергій Притула. На нових сторіс в Instagram Євген Кот показав, як робить ранкове тренування в другій половині дня.

На нових сторіс Євген з'явився в штанях і без футболки. Зірка тримав у руках штангу, з якою займався.

"Рано не зробив зарядку, зараз наздоганяю", - написав Євген Кот під фото.

До цього зірка привітав усіх з першим снігом.

"Добрий ранок. Вітаю всіх з першим снігом. Нарешті трошки більше яскравіше на вулиці, а не така сірість", - написав артист на сторіс.

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