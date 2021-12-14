Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним вітчизняним хореографом і танцюристом. Зірка разом з партнеркою по "танцях з зірками" Ксенією Мішиной стали суддями проекту "Україна має талант". Третім суддею став популярний телеведучий Сергій Притула. На нових сторіс в Instagram Євген Кот показав, як робить ранкове тренування в другій половині дня.
На нових сторіс Євген з'явився в штанях і без футболки. Зірка тримав у руках штангу, з якою займався.
"Рано не зробив зарядку, зараз наздоганяю", - написав Євген Кот під фото.
До цього зірка привітав усіх з першим снігом.
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"Добрий ранок. Вітаю всіх з першим снігом. Нарешті трошки більше яскравіше на вулиці, а не така сірість", - написав артист на сторіс.
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