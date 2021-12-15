Дружина популярного співака Дмитра Монатіка показала в своєму Instagram зворушливе фото їхнього старшого сина з пам'ятним для сім'ї моментом.

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік розповіла про те, як їх з Дмитром старший син Данило позбувся зуба.

Подружжя виховує двох синів - Данила і Платона. Старшому хлопчикові два місяці тому виповнилося шість років. Зараз він проходить період зміни молочних зубів на корінні, а батьки з розчуленням спостерігають за ним.

Так, для видалення одного з зубів Ірина з сином вирушили до дантиста.

"Мінус ще один молочний зуб у нашого Данечки. Величезне спасибі неймовірним лікарям за професіоналізм і турботу", - написала Монатік.

Вона поділилася милим фото, зробленим в кабінеті у лікаря. На ньому Даня стояв перед камерою з ваткою, затиснутою в роті. В руці у нього красувалася коробочка з випав зубом.

Шанувальники зоряного сімейства не змогли пройти повз.

"Зубик випав -- скоро в школу!", "Почав збирати власні спогади в коробочку", "це тепер зуби віддають з собою в таких красивих коробочках?", "Герой!", "Копія татка) молодець) мужньо втратив зуба", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дмитра Монатіка присоромили за концерти в Америці.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка розчулила домашніми розвагами сина.

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