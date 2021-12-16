Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Маска" в Instagram опублікували знімок нового персонажа на проекті, який з'явиться в півфіналі шоу – ніндзя. На кадрі можна побачити яскраву маску, за якою ховається хтось із українських знаменитостей.
У підписі до публікації розповіли історію створення цього персонажа: "НОВИЙ ГЕРОЙ в ГІПЕРШОУ МАСКА — НІНДЗЯ. У півфіналі улюбленого шоу мільйонів МАСКА на сцені з'явиться герой, ім'я якого в перекладі з японської означає "той, що приховується". Цю оригінальну маску створив художник з костюмів Назар Дідик. Яка зірка ховається під маскою величезного ніндзя? Дізнаємося вже цієї суботи, 18 грудня, о 21:00 на каналі "Україна".
У коментарях українці почали бурхливо обговорювати нового персонажа, висуваючи свої версії того, Хто ховається за яскравим костюмом: "Це Пивоваров", "Оля Полякова там, напевно", "Клас", "Вау, це буде феєрично", "Круто!", "Добре, що Винна Краля залишилася на фінал", "Дуже красиво", "Маска супер!", "Я думаю, це Монатік".
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