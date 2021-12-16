У мережі показали нового персонажа на шоу "Маска" яскравого Ніндзю, і розповіли історію створення його костюма, а також показали фото.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Маска" в Instagram опублікували знімок нового персонажа на проекті, який з'явиться в півфіналі шоу – ніндзя. На кадрі можна побачити яскраву маску, за якою ховається хтось із українських знаменитостей.

У підписі до публікації розповіли історію створення цього персонажа: "НОВИЙ ГЕРОЙ в ГІПЕРШОУ МАСКА — НІНДЗЯ. У півфіналі улюбленого шоу мільйонів МАСКА на сцені з'явиться герой, ім'я якого в перекладі з японської означає "той, що приховується". Цю оригінальну маску створив художник з костюмів Назар Дідик. Яка зірка ховається під маскою величезного ніндзя? Дізнаємося вже цієї суботи, 18 грудня, о 21:00 на каналі "Україна".

У коментарях українці почали бурхливо обговорювати нового персонажа, висуваючи свої версії того, Хто ховається за яскравим костюмом: "Це Пивоваров", "Оля Полякова там, напевно", "Клас", "Вау, це буде феєрично", "Круто!", "Добре, що Винна Краля залишилася на фінал", "Дуже красиво", "Маска супер!", "Я думаю, це Монатік".

Нагадаємо, Горила на шоу "Маска", з'ясувалося, що спільного у неї з Потапом і Винником: "Зізнався в почуттях".

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