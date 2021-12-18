Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Настя Каменських напередодні новорічних свят вирішила зробити подарунок дітям. Для своєї благородної місії співачка вибрала Провінційний дитячий будинок в Тернополі, в який закупила необхідний для реабілітації діток тренажер, а також завдала особистий візит з іншими подарунками для вихованців закладу.

У своєму Instagram Настя показала кадри з колективом і діток з цієї установи, а також детально розповіла про свій візит. За словами артистки, вона дізналася про потребу в тренажері з соцмереж і підключила свою команду, щоб допомогти дитячому будинку. А потім сама здійснила візит, поспілкувалася з вихованцями, персоналом та керівників дитячого будинку Інгою Кубей.

"Я дуже сподіваюся, що малюки отримали хоч маленьке відчуття дива. А ще мене зворушило, з якою любов'ю Інга говорила про дітей. Коли я приїхала, побачила, який теплий і уважний до дітей їх колектив, наскільки доглянутий і акуратний сам дитбудинок, і які комфортні умови, в яких знаходяться діти", - поділилася враженнями Каменських.

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