Юрій Горбунов показав, як з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом вирушили радувати маленьких дітей, поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим. А Надя Дорофєєва і Володимир Дантес побудували успішні кар'єри в музиці. Всі троє вирішили прийти до дітей і порадувати подарунками до Дня Святого Миколая.

На фото Горбунов, Дорофєєва і Дантес були разом. Всі стояли посеред залу біля безлічі коробок, а Надя говорила в мікрофон. Як можна зрозуміти, відвідали малюків зірки в Києві.

"Для діток, напередодні Дня Святого Миколая, подарунки та зустріч з улюбленими артистами - це подвійне свято!! Спасибі Надя Дорофєєва і Володимир Дантес за те, що знайшли час!! Спасибі всім хто щорічно балує дітей подарунками", - написав Юрій під фотографіями.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як шкода, що діти з сільських дитячих садків нікому не потрібні! Батьки самі купують солодощі від Св. Миколая! Вони ж чекають!", "молодець".

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