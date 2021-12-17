Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим. А Надя Дорофєєва і Володимир Дантес побудували успішні кар'єри в музиці. Всі троє вирішили прийти до дітей і порадувати подарунками до Дня Святого Миколая.
На фото Горбунов, Дорофєєва і Дантес були разом. Всі стояли посеред залу біля безлічі коробок, а Надя говорила в мікрофон. Як можна зрозуміти, відвідали малюків зірки в Києві.
"Для діток, напередодні Дня Святого Миколая, подарунки та зустріч з улюбленими артистами - це подвійне свято!! Спасибі Надя Дорофєєва і Володимир Дантес за те, що знайшли час!! Спасибі всім хто щорічно балує дітей подарунками", - написав Юрій під фотографіями.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Як шкода, що діти з сільських дитячих садків нікому не потрібні! Батьки самі купують солодощі від Св. Миколая! Вони ж чекають!", "молодець".
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