Відома хореограф Анна Кареліна поділилася в мережі кадром з паркету" Танців з зірками", на якому позує під час виступу з Артуром Логаєм.

Як повідомляє Politeka.net, не так давно закінчився черговий сезон розважального шоу "Танці з зірками", в якому перемогла пара актора Артура Логая і його партнерки Анни Кареліної. У своєму Instagram танцівниця вирішила згадати паркет і поділилася свої улюбленим фото з проекту.

На фотографії Анна і Артур енергійно танцюють, знімок прямо випромінює шалену енергію, яка відчувається навіть крізь екран. Пікантності і спека цьому фото додає відвертий наряд танцівниці, в якому вона вийшла на паркет.

"Просто подобатися характер цього знімка", - підписала публікацію Кареліна.

Користувачі тут же почали коментувати фотографію, засинаючи пару компліментами: "Зірки", "Аннечка – ви універсальний танцюрист! Для нас – найкраща у всіх сезонах!", "О, ці шикарні ноги", "Шикарні", "Аня, ви як з іншої планети, де живуть тільки ідеальні люди", "Красиві", "Моя пантера", "А я просто захоплююся вами!", "Милі".

Нагадаємо, Актор і переможець "Танців з зірками" Логай розповів про скандали на зйомках: "У кіно працюють теж люди...".

Як повідомляла Politeka, Логай назвав ім'я того, хто не привітав його з перемогою на "Танцях з зірками": "Спасибі, що не підійшов".

Також Politeka писала, що Партнерка Логая в "Танцях з зірками" показала, що творилося в закуліссі фіналу: "Я не буду говорити".