Як пише Politeka.net, 18-річна Маша Кравець дуже багато років віддала танцям. Дочка знаменитої актриси не перший рік живе одна, адже її батьки запропонували з'їхати і знімати з подружкою квартиру, так як сім'я чекала поповнення і місця було недостатньо. А нещодавно Маша вирішила піти на експеримент із зовнішністю, зробивши собі чубок. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Марія була в светрі-сукні, який спустила з плеча. Дочка Кравець стояла перед дзеркалом, хвалячись своїм образом.
До цього Маша робила сторіс, де здалася в капюшоні. Як виявилося, дівчина прийшла на тренування в зал.
"Свято святом, а ранкові тренування ніхто не відміняв!",- написала Марія.
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Фолловери не ставили лайки під сторісами і не змогли написати коментарі, адже в сторіс Instagram подібних інструментів немає.
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