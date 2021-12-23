Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських нещодавно прокинувшись позує на кухні в довгому світшоті. Під фото співачка вирішила в подробицях описати свій зимовий ранок.

"Прокинутися перед світанком. Навколо ще темно. І так тихо-тихо.



Солодко потягнутися, запалити світло у вітальні. Там ялинка, камін, гірлянди. Таке відчуття свята відразу



З-за рогу з'являється сонна Мімі.

Ставлю чайник. Трохи відкриваю вікно, щоб виглянути на вулицю - чи не випало більше сніг за ніч.

Запах морозу. Зима. Наближаються свят. Чарівництво.



Клацання-чайник закипів. Четвер. Ранок. Починається новий день



Нехай він буде хорошим", - написала Настя Каменських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красуня", "Снігова королева", "Красуня", "Королева", "Одяг супер", "Дай бог, що б твої бажання збулися", "Нехай цей день буде найкращим".

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