Співачка Анастасія Приходько, яка була суддею" Співають всі", поскаржилася на комунальну проблему у себе вдома.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько стала популярною вітчизняною співачкою і брала участь в шоу "Євробачення". Артистку також запрошували на проект "Співають всі", де вона була однією з суддів проекту. А нещодавно зірка перервала творчу паузу і випустила пісню "Подруга". Не забуває Приходько і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Анастасія показала своє обличчя і красномовний підпис.

"***** , знову немає світла", - поскаржилася Приходько.

На ще одному сторіс зірка показала, як дитина ходить по темній кімнаті. На годиннику було 00.35.

Відомо, що Анастасія живе в особняку на 200 кв.м. Під Києвом в елітному селищі. Нерухомість Приходько на себе оформила в 2018 році. Двоповерховий будинок стоїть на ділянці в 600 кв. м.

Варто відзначити, що не тільки Анастасія Приходько страждає через комунальні неприємності. Так, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" днями скаржився на відсутність води.

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