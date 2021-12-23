Телешоу "Маска" наблизилася до фіналу, всього кілька учасників буде доводити, хто з них найкращий - в Мережі сперечаються, хто ж гідний перемоги.

У цьому сезоні журі у складі Олі Полякової, Насті Каменських, Дзідзьо, Андрія Данилка та Олега Винника разом з глядачами зуміли розсекретити багато зірок під масками, передає Politeka.net.

Програма наблизилася до фіналу, тепер доведеться вибирати кращого учасника. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Суперфінал шоу МАСКА вже цієї суботи о 21:00 на @kanalukraina 🔥

Інтрига неймовірна! За кого з героїв вболіватимете?",- написали автори поста в Instagram шоу.

Майже за годину публікація зібрала сотні переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі сперечалися, хто ж гідний перемоги.

"Скандал 🔥", "за Жирафу😍 🦒", " За неймовірну, талановиту Жирафу!❤ 🔥 ", "Мухоморчик 🔥 Жирафа класна, але нудна", "легка перемога для Скандалу", "мого улюбленця викинули...😢 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, це другий сезон шоу "Маска". У першому - виграла співачка Злата Огневич в образі Сонця. Артистка здивувала всіх, адже раніше вона виступила в іншому образі і її розсекретили.

Нагадаємо, у загадковій героїні шоу "Маска" розглянули Тіну Кароль і Вікторію Смеюху

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