Відома блогерка Даша Квіткова здивувала визнанням після того, як попрацювала разом з чоловіком Микитою Добриніним на заході.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і молода матуся Даша Квіткова, яка після шоу "Холостяк" стала дружиною телеведучого і шоумена Микити Добриніна, поділилася яскравим фото з чоловіком і здивувала визнанням.

На новій фотографії ошатні Даша і Микита зображені на Заході, які вперше вели разом. Красуня вибрала для виходу у світ розкішне чорне плаття до п'ят з глибоким вирізом, яке підкреслило струнку фігуру і ідеальні ніжки. шоумен теж при повному параді - в класичному чорному костюмі з білосніжною сорочкою.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Забула виставити це фото, після заходу, який ми вели удвох. Хочеться залишити тут на пам'ять. День, коли я вийшла із зони комфорту. День, коли я на чоловіка подивилася під іншим кутом". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото парочки, засинаючи їх компліментами.

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